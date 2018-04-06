Окончательно вышли из правового поля — эксперт о новом санкционном списке США

Директор Центра политической информации Алексей Мухин дал оценку новому пакету антироссийских санкций США , который затрагивает топовых бизнесменов и чиновников РФ

Новые антироссийские санкции, о которых сегодня объявили министерство финансов США , являются откровенной попыткой надавать на российское руководство, которая лежит вне правового поля. Об этом сайту «Звезды» рассказал директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Беспокоиться стоит тем, кто имеет активы либо финансовые средства в банках Соединенных Штатов Америки. Бизнесменам, которые сосредоточили свой бизнес на территории России, беспокоиться не о чем. Ситуация неприятная, тем более, что мотивировочная часть у введения этого списка отсутствует, и США здесь вообще вышли из правового поля», — отметил эксперт.

Директор Центра политической информации добавил, что происходящее со стороны США является неприкрытой попыткой надавить на руководство страны. Остается только жалеть о неадекватном поведении Штатов, добавил Мухин.

«Они просто откровенно пытаются надавать на руководство страны через бизнесменов. Здесь можно только сожалеть о том, что США, как государство, сейчас ведут себя, мягко говоря, неадекватно. Подобного рода акт агрессии не должен остаться безответным», — резюмировал эксперт.