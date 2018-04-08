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В Казанском соборе прошло пасхальное богослужение
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В Казанском соборе прошло пасхальное богослужение 

АиФ Санкт-Петербург 28 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавил пасхальные богослужения в Казанском соборе Петербурга, сообщается на сайте Санкт-Петербургской митрополии.
Среди молящихся были губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, спикер Законодательного собрания города Вячеслав Макаров, а также другие представители властных структур. Пасхальное Евангелие читалось на восьми языках, в знак того, что проповедь Христова обращена ко всем народам. Митрополит Варсонофий начал чтение на древнегреческом, духовенство продолжило на латинском, французском, английском, немецком, иврите, мордовском и русском языках.
«Сегодня мы вкусили пасхальной радости, — сказал митрополит Варсонофий. — Много раз в течение этой службы священнослужители возглашали: «Христос воскресе!», а вы отвечали: «Воистину воскресе!» Эти возгласы пришли к нам от святых апостолов: когда Господь был в земле, они переживали Его смерть, а после — Его Воскресение».
К концу богослужения в собор принесли Благодатный огонь из Иерусалима, от лампады были зажжены свечи, которые раздали верующим.
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