Пасхальный крестный ход перекроет движение вокруг Казанского собора

Пасхальные мероприятия изменят схему движения транспорта в центре Петербурга в ночь с 7 на 8 апреля. Об этом предупреждает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Так, с 23:00 7 апреля до 1:30 8 апреля будет запрещен проезд по Казанской площади и Казанской улице от Невского проспекта до переулка Сергея Тюленина. Кроме того, на это же время закроют движение по нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до Гороховой улицы.

Петербургский метрополитен в пасхальную ночь будет работать круглосуточно. Также горожан будут перевозить автобусы по 11 маршрутам. 1 апреля у Исаакиевского собора прошел крестный ход в честь Вербного воскресенья. Благотворительная организация «Ночлежка» собирает пасхальные куличи и яйца для бездомных жителей города.

По материалам «ДП»

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