Омская область в 2018 году направит на 37% больше средств для привлечения медиков на село

"В 2017 году на выплаты врачам, трудоустроившимся на селе, было выделено 65 млн рублей из областного и федерального бюджета. В 2018 году к врачам добавились еще фельдшеры, а сумма была увеличена на 24,5 млн рублей", — сообщил Стороженко.

Он рассказал, что в регионе действует целый комплекс мероприятий для привлечения медиков в сельские районы. «С этого года помимо программы „Земский доктор“, в рамках которой врачи, трудоустраивающиеся в районные больницы, получают по 1 млн рублей [подъемных], заработала программа „Земский фельдшер“, по которой фельдшеры получают по 500 тыс. рублей. Всех их мы по большей части обеспечиваем арендным жильем. Есть районы, где нам в этом помогают главы», — рассказал Стороженко.

Он отметил, что регион также активно работает с молодежью. «Еще со школы администрация должна вести своих выпускников и мотивировать на возвращение в родное село», — считает министр. С этого года студентам-медикам, обучающимся на целевой основе, правительство Омской области будет платить дополнительную стипендию в размере 3 тыс. рублей — на эти цели было выделено в 2018 году 5 млн рублей. «Такой студент после получения диплома должен отработать в больнице или поликлинике, с которой заключен договор, не менее трех лет», — подчеркнул Стороженко.

Проблема обеспечения кадрами сельских больниц и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) остается актуальной для Омской области. В регионе, северная часть которого покрыта тайгой, а дороги зачастую непроходимые из-за снегопадов, распутья или весеннего паводка, в деревнях находятся 808 ФАПов, из которых 245 не укомплектованы медиками. В эти населенные пункты раз в неделю приезжают врачи, которые осматривают население и проводит процедуры.

В деревнях с населением до 100 человек с 2011 года создано 459 домовых хозяйств для повышения доступности медицинской помощи. Социально активных людей обучают навыкам оказания первой помощи при внезапных, опасных для жизни заболеваниях, несчастных случаях, травмах и отравлениях до момента прибытия медиков. Они обеспечены мобильной связью, необходимыми приборами и аптечками первой помощи.