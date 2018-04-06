В прошлом году куряне израсходовали 59,8 млн кубометров воды

А через очистные сооружения было пропущено лишь 39,6 из них Курскстат подсчитал, что в 2017 году каждый курянин в сутки в среднем потреблял 98 л воды. Для этого функционировало 1874 водопровода, протяженность этих сетей составила 8893,9 км. А вот централизованный отвод сточных вод осуществляли всего 132 объекта канализации. Их протяженность составила 1241,47 км. Из 39,6 млн кубометров сточных вод, которые пропустили очистные сооружения, полной биологической очистке подверглись 99,7 процентов.