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В прошлом году куряне израсходовали 59,8 млн кубометров воды
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В прошлом году куряне израсходовали 59,8 млн кубометров воды 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
А через очистные сооружения было пропущено лишь 39,6 из них  Курскстат подсчитал, что в 2017 году каждый курянин в сутки в среднем потреблял 98 л воды. Для этого функционировало 1874 водопровода, протяженность этих сетей составила 8893,9 км. А вот централизованный отвод сточных вод осуществляли всего 132 объекта канализации. Их протяженность составила 1241,47 км. Из 39,6 млн кубометров сточных вод, которые пропустили очистные сооружения, полной биологической очистке подверглись 99,7 процентов.
Стоит отметить, что водопроводом в Курской области на конец 2017 года были обеспечены лишь 10 городов, 22 поселка городского типа и 1771 сельское поселение.
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