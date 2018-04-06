Собака и хозяин прогуливались по мосту, как в друг она что то учуяла и бросилась в воду.

Житель Нью-Йорка Марк Фрилли в воскресный день как обычно прогуливался по берегу со своими собаками, Штормом и Сарой. Животные играли, как вдруг золотистый ретривер Шторм опрометью бросился в воду и поплыл к только ему понятой цели. Воду в проливе Лонг-Айленд трудно назвать теплой — пес полез туда не купаться, а спасать чью-то жизнь. А когда он выбрался на берег, хозяин увидел, что это крошечный олененок.

Все произошло неожиданно и довольно быстро — когда Марк Фрилли разглядел, кого Шторм вытащил из воды, он позвонил спасателям и описал ситуацию. Все, дело сделано, но нет. Пес начал подталкивать олененка носом, стараясь расшевелить его и заставить двигаться, уйти от воды. Трогательное зрелище. Когда олененка передали спасателям и Фрилли с собаками ушли, он снова предпринял самоубийственную попытку переплыть пролив. Пришлось людям немного искупаться, чтобы спасти напуганного дурашку. Позже его осмотрели ветеринары и кроме нескольких ссадин и порезов не нашли никаких травм. Очевидно, малыш просто заблудился и двигался по наитию, но если бы не отважный и наблюдательный Шторм, он запросто мог бы утонуть в холодных водах пролива.