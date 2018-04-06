Ещё
Собака и хозяин прогуливались по мосту, как в друг она что то учуяла и бросилась в воду.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собака и хозяин прогуливались по мосту, как в друг она что то учуяла и бросилась в воду. 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Житель Нью-Йорка Марк Фрилли в воскресный день как обычно прогуливался по берегу со своими собаками, Штормом и Сарой. Животные играли, как вдруг золотистый ретривер Шторм опрометью бросился в воду и поплыл к только ему понятой цели. Воду в проливе Лонг-Айленд трудно назвать теплой — пес полез туда не купаться, а спасать чью-то жизнь. А когда он выбрался на берег, хозяин увидел, что это крошечный олененок.
Все произошло неожиданно и довольно быстро — когда Марк Фрилли разглядел, кого Шторм вытащил из воды, он позвонил спасателям и описал ситуацию. Все, дело сделано, но нет. Пес начал подталкивать олененка носом, стараясь расшевелить его и заставить двигаться, уйти от воды. Трогательное зрелище. Когда олененка передали спасателям и Фрилли с собаками ушли, он снова предпринял самоубийственную попытку переплыть пролив. Пришлось людям немного искупаться, чтобы спасти напуганного дурашку. Позже его осмотрели ветеринары и кроме нескольких ссадин и порезов не нашли никаких травм. Очевидно, малыш просто заблудился и двигался по наитию, но если бы не отважный и наблюдательный Шторм, он запросто мог бы утонуть в холодных водах пролива.
Карельские вести: последние новости
Москалькова назвала главную скрепу России — это следователь Академия политического цинизма: отставка Тулеева оказалась первоапрельской шуткой Тулеев стал депутатом парламента Кемеровской области и, возможно, его возглавит
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заговорили об угрозе военным летчикам70
Путин уволил одиннадцать генералов275
США ввели санкции против российских бизнесменов340
На Украине угрожают взорвать Крымский мост388
Малышева оправдалась за скандал с собаками648
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение