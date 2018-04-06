Госдума примет участие в разработке программы борьбы с онкозаболеваниями

По словам Андрея Исаева, важнейшая задача в социальной сфере на сегодняшний день — добиться положительных демографических тенденций. Это возможно сделать только благодаря резкому снижению смертности и росту продолжительности жизни.

«Это ставит новые задачи перед здравоохранением. На первый план выходит проблема борьбы с онкологическими заболеваниями, — сказал Андрей Исаев. — Мы обсуждали конкретные механизмы создания федеральной программы борьбы с раком. Госдума готова активно в этом участвовать».

Он отметил, что в Комитете Госдумы по охране здоровья восемь докторов и шесть кандидатов наук — опытные врачи, которые готовы участвовать в разработке программы.