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Госдума примет участие в разработке программы борьбы с онкозаболеваниями
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Госдума примет участие в разработке программы борьбы с онкозаболеваниями 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Депутаты Госдумы готовы принять участие в разработке федеральной программы борьбы с онкологическими заболеваниями. Об этом заявил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев на расширенном заседании фракции.
По словам Андрея Исаева, важнейшая задача в социальной сфере на сегодняшний день — добиться положительных демографических тенденций. Это возможно сделать только благодаря резкому снижению смертности и росту продолжительности жизни.
«Это ставит новые задачи перед здравоохранением. На первый план выходит проблема борьбы с онкологическими заболеваниями, — сказал Андрей Исаев. — Мы обсуждали конкретные механизмы создания федеральной программы борьбы с раком. Госдума готова активно в этом участвовать».
Он отметил, что в Комитете Госдумы по охране здоровья восемь докторов и шесть кандидатов наук — опытные врачи, которые готовы участвовать в разработке программы.
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