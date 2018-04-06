Пластиковые пакеты в магазинах угрожают экологии России

В магазинах России необходимо продвигать использование бумажных пакетов, вместо пластиковых. С таким заявлением выступил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов . Он призвал больше использовать бумажные пакеты отечественного производства, чтобы снизить вред для экологии.

Предложение Иванова уже получило поддержку экспертов. В эфире НСН директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов подтвердил, что проблема утилизации пластика в России требует срочного решения.

«Зелёный патруль»: В России практически нет экологически чистых регионов «Проблема утилизации пластика и, в первую очередь, пластиковых пакетов, которые зачастую бесплатно раздают в магазинах, очень серьезно стоит в России. Дело не в том, что их нельзя переработать — нет мусороперерабатывающих комплексов. С 1 января 2019 года в России будет запрещено захоронение полезных фракций на мусорных полигонах, только с обязательной переработкой. К сожалению, наш мусороперерабатывающий комплекс еще даже не создан. Не то, что конь не валялся, он рядом не ходил еще вокруг этой проблемы. Поэтому инициативу Сергея Иванова мы поддерживаем двумя руками, потому что бумажные пакеты очень быстро разлагаются на свалках, и их можно вторично использовать, то есть перерабатывать макулатуру», — заявил Пукалов.