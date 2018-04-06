В апреле стартует первая в России «Космическая лабораторная»

Организаторы акции по проверке научной грамотности «Открытая лабораторная» в День космонавтики, 12 апреля, проведут первую в России онлайн-викторину, посвященную космосу, астрономии и астрофизике. Принять участие в ней можно будет как дистанционно, так и на одной из двух очных площадок — в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Об этом сообщает сайт «Открытой лабораторной».

Дата проведения выбрана не случайно: именно в этот день в 1961 году человек совершил первый полет вокруг Земли. Годовщина космического полета Юрия Гагарина, которым и по сей день гордится большинство россиян — наиболее подходящая дата для проверки собственных знаний об устройстве Вселенной и об истории ее изучения с помощью чистой теории, беспилотных аппаратов, животных, растений и бактерий-космонавтов, а также, разумеется, специально подготовленных людей. Организаторы приводят такие примеры вопросов: Где граница космоса? Когда выгоднее лететь на Марс? Как звучит космос? Что ближе к столице России: МКС или Петербург?

«Космическая» викторина проводится в первую очередь в интернете, но россиянам будут доступны и две оффлайн-площадки. «Планетарий № 1» в Санкт-Петербурге примет желающих написать «лабораторную» 11 апреля в 19:00. А в Ростове-на-Дону в Донском государственном техническом университете ее можно будет сдать 12 апреля в 14:00.

Руководить мероприятием в Санкт-Петербурге и разбирать задания после «лабораторной» будет астрофизик Юрий Ковалев, член-корреспондент РАН, председатель совета по науке Минобрнауки, руководитель научной программы международного космического проекта «Радиоастрон», заведующий лабораториями в ФИАН и МФТИ. А ростовчанам правильные ответы и научное шоу покажет Алексей Иванченко, заведующий лаборатории физики Политехнического музея.

Проверить свои знания смогут желающие любого возраста и с любым уровнем образования — от школьников до докторов наук. Более того, предыдущие, не связанные с космосом мероприятия показали, что нередко на вопросы о современной науке успешнее всех отвечают подростки.

«Космическая лабораторная» 11 и 12 апреля не единственное мероприятие в серии в этом году. 20 ноября также пройдет глобальная просветительская акция, приуроченная к 20-летию со дня запуска Международной космической станции.