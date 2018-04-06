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Просветительский проект InLiberty выпустил журнал «Дом» — об истории частного жилья в России
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Просветительский проект InLiberty выпустил журнал «Дом» — об истории частного жилья в России 

Strelka Magazine 1 час назад
Фото: Strelka Magazine
В работе над журналом «Дом» приняли участие городской исследователь Павел Грабалов, основатель кооператива «ЛавкаЛавка» Борис Акимов, директор архитектурной школы МАРШ Никита Токарев, автор телеграм-канала «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов и другие.
«Страна, опережающая весь мир по количеству дачников, не вписывается в обычную схему урбанизации, в которой люди, как песчинки в песочных часах, навсегда перетекают из деревни в город. Россияне живут в пути между квартирой и участком земли, находящимися в разных местах. На воссоздание человеческого пространства, ядром которого является дом, уйдет еще немало времени», — говорится в предисловии.
Открывает издание интервью с политиком Алексеем Навальным о малоэтажной России будущего. В роли составителя журнала выступил редактор газеты «Ведомости» и руководитель проекта InLiberty «Земля и Воля» Максим Трудолюбов.
Летом прошлого года просветительский проект выпустил журнал «Смерть и жизнь советской пятиэтажки» — про историю массовой архитектуры и отношений власти и общества сквозь призму реновации.
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