Просветительский проект InLiberty выпустил журнал «Дом» — об истории частного жилья в России

«Страна, опережающая весь мир по количеству дачников, не вписывается в обычную схему урбанизации, в которой люди, как песчинки в песочных часах, навсегда перетекают из деревни в город. Россияне живут в пути между квартирой и участком земли, находящимися в разных местах. На воссоздание человеческого пространства, ядром которого является дом, уйдет еще немало времени», — говорится в предисловии.

Летом прошлого года просветительский проект выпустил журнал «Смерть и жизнь советской пятиэтажки» — про историю массовой архитектуры и отношений власти и общества сквозь призму реновации.