Ещё
Власти Москвы не смогли выбрать исполнителя реставрации храма Христа Спасителя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Москвы не смогли выбрать исполнителя реставрации храма Христа Спасителя 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти Москвы признали конкурс на частичную реставрацию храма Христа Спасителя несостоявшимся по причине несоответствия единственного участника требованиям. Информация о конкурсе размещена на портале госзакупок.
"По результатам предквалификационного отбора ни один участник не признан соответствующим установленным единым и дополнительным требованиям. Конкурс с ограниченным участием признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному частью 9 статьи 56 федерального закона № 44-ФЗ", — говорится на сайте госзакупок.
Согласно документам, размещенным на портале, начальная стоимость работ — 1,64 млрд рублей. Единственным участником конкурса стал концерн "Монарх", который готов был выполнить работы на 50 млн дешевле — за 1,59 млрд рублей.
В перечень работ входили ремонтно-косметические работы внутри помещений стилобата, демонтаж и установка кровли стилобата, демонтаж и элементов балюстрады, замена системы электрообогрева водостоков стилобата и другие.
ТАСС: последние новости
Корбин считает, что Джонсон вводит в заблуждение британцев по поводу отравления в Солсбери В Карачаево-Черкесии в этом году заложат фруктовые сады на площади 200 га Глава ВТБ считает, что санкции США являются результатом непонимания намерений России
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взрыв Крымского моста, скандал на НТВ и другие события дня83
МИД РФ пообещал жесткий ответ на санкции США246
Аваков рассказал о подготовке к захвату Донбасса361
Лоза отреагировал на «злобных россиян» Козловского109
Стало известно, почему семью Нетребко выгнали из театра38
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение