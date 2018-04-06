Власти Москвы не смогли выбрать исполнителя реставрации храма Христа Спасителя

Власти Москвы признали конкурс на частичную реставрацию храма Христа Спасителя несостоявшимся по причине несоответствия единственного участника требованиям. Информация о конкурсе размещена на портале госзакупок.

"По результатам предквалификационного отбора ни один участник не признан соответствующим установленным единым и дополнительным требованиям. Конкурс с ограниченным участием признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному частью 9 статьи 56 федерального закона № 44-ФЗ", — говорится на сайте госзакупок.

Согласно документам, размещенным на портале, начальная стоимость работ — 1,64 млрд рублей. Единственным участником конкурса стал концерн "Монарх", который готов был выполнить работы на 50 млн дешевле — за 1,59 млрд рублей.

В перечень работ входили ремонтно-косметические работы внутри помещений стилобата, демонтаж и установка кровли стилобата, демонтаж и элементов балюстрады, замена системы электрообогрева водостоков стилобата и другие.