Москве не удалось найти подрядчика ремонта храма Христа Спасителя

МОСКВА , 6 апр — РИА Недвижимость. Единственная заявка на конкурс с ограниченным участием для определения подрядчика ремонта стилобатной части храма Христа Спасителя не прошла предквалификационный отбор, сообщается на сайте госзакупок.

Единственную заявку на тендер властей Москвы подал концерн «Монарх», который предложил выполнить работы за 1,59 миллиарда рублей.

Запланированный ремонт, в частности, предполагает укрепление наружных стен стилобата храма, устройство для него новой кровли, обновление гранитной облицовки наружных стен.

Как говорится в материалах закупки, поданная заявка не соответствует требованиям тендера. Конкурс с ограниченным участием признан несостоявшимся.

Храм Христа Спасителя на улице Волхонка был построен в память о погибших в Отечественной войне 1812 года, его освящение состоялось в 1883 году. В 1931 году храм снесли для строительства на его месте Дворца Советов, которое завершить так и не удалось. Позднее на этом месте был открыт бассейн «Москва». В 1990-е храм решили восстановить, строительство нового храма Христа Спасителя продолжалось до 2000 года.