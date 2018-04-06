Школьники из Некрасовки встретились с писателями

В среду, 4 апреля, прошла встреча учащихся 2–3, 5 классов школы № 2089 района Некрасовка с авторами конкурсных книг «Путешествие среди коралловых рифов», « Вадим Гиппенрейтер : Природа — среда моего обитания» в рамках проекта «Книга года: выбирают дети» Мариной Дороченковой и Анной Кравчук.

— Они провели книжно-экологический урок по своим книгам. Рассказали о вулканах, об ученом-вулканологе с мировым именем Вадиме Гиппенрейтере. Дети смогли потрогать артефакты и редчайшие природные объекты — застывшую лаву, вулканическую серу, которые привезли с собой писательницы», — уточняется в сообщении на сайте учреждения. (вт)