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Школьники из Некрасовки встретились с писателями
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Школьники из Некрасовки встретились с писателями 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
В среду, 4 апреля, прошла встреча учащихся 2–3, 5 классов школы № 2089 района Некрасовка с авторами конкурсных книг «Путешествие среди коралловых рифов», «Вадим Гиппенрейтер: Природа — среда моего обитания» в рамках проекта «Книга года: выбирают дети» Мариной Дороченковой и Анной Кравчук.
— Они провели книжно-экологический урок по своим книгам. Рассказали о вулканах, об ученом-вулканологе с мировым именем Вадиме Гиппенрейтере. Дети смогли потрогать артефакты и редчайшие природные объекты — застывшую лаву, вулканическую серу, которые привезли с собой писательницы», — уточняется в сообщении на сайте учреждения. (вт)
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