Свердловская прокуратура устроила Фрибусу представление

Свердловская прокуратура внесла представление в адрес руководителя компании «БЗСК-Инвест» Александра Фрибуса. Ведомство требует в кратчайшие сроки устранить нарушения в одном из строящихся объектов в жилом квартале «Березки» (поселок Новоберезовский). Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе надзорного органа.

По данным областного минстроя, дом должны были ввести в эксплуатацию до 1 апреля 2018 года. Но, судя по всему, до сдачи еще далеко. На объекте до сих пор остаются недостатки, препятствующие выдаче заключения о соответствии дома требованиям строительных правил и проектной документации, заключили эксперты областного департамента Госжилстройнадзора.

"К примеру, застройщиком допущены недоделки при монтаже противопожарных рассечек в кабель-каналах, в ряде квартир имеются дефекты черновой отделки, выявлены несоответствия при обустройстве помещения насосной, способные в дальнейшем повлечь нарушения в системе водоснабжения", — говорится в сообщении пресс-службы облпрокуратуры.

По мнению представителей ведомства, жесткие меры уже принесли на этом объекте позитивные плоды: в марте 2018 года был введен в эксплуатацию входящий в ЖК «Березки» дом 8г. Долгожданную крышу над головой обрели 70 участников долевого строительства.

Стоит напомнить, что в «послужном списке» компании «БЗСК-Инвест», кроме «Березок», имеется еще один скандальный долевой долгострой — ЖК «Оптимист» в Первоуральске . В июле 2017 года против застройщика было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве с деньгами дольщиков.

Как ранее сообщало «Уралинформбюро», следственные действия ведутся в отношении 7 строительных компаний, замешанных в долевых скандалах. Среди них — арамильская компания «Лоджик-Девелопмент», березовская «БЗСК-Инвест», екатеринбургские «Рубикон–Аэро Инвест», «Диарт-Урал», «Уральско-Сибирская Железнодорожная проектно-строительная компания» и «Уралэнергостройкомплекс».

Ранее по теме: Арамильские долгострои обернулись для застройщика «уголовкой»