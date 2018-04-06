В рамках IX Межрегионального IT-форума журнал «Бизнес и Власть» организовал «профильный» круглый стол

Круглый стол «ИТ на стыке интересов государства и бизнеса» собрал представителей ведомственных учреждений и коммерческих организаций, занимающих внедрением высокотехнологичных решений в сфере образования, здравоохранения и других отраслях.

Разработкой и внедрением ряда крупных проектов на региональном уровне занимается «Центр информационных разработок». И без участия в этих проектах ИТ-бизнеса такие проекты вряд ли бы были осуществимы. «Сейчас мы планируем расширение документооборота, строительство в области Центра обработки данных, большие планы по развитию отраслевых информационных систем, — отметила директор „ЦИТ“ Ирина Просвирякова. — Ближайшая перспектива — начало внедрения Региональной медицинской информационной системы. Она даст возможность человеку в „Личном кабинете“ завести единую электронную медицинскую карту, видеть свои посещения врачей, другую информацию о своем здоровье, записаться на прием к врачу, выписать лекарство и многое другое. К концу этого года получим прототип нескольких модулей этой масштабной системы, который можно будет потом распространить во всех муниципальных районах». Она подчеркнула также, что без участия ИТ-бизнеса такие проекты вряд ли осуществимы.

Представители компании «Барс груп» поделились своим опытом внедрения подобных систем в Татарстане и других регионах. Участники обсуждения затронули ряд важных вопросов: работа по ФЗ № 44 «О контрактной системе», подготовка кадров и повышение ИТ-квалификации работников, готовность местного бизнеса взять на аутсорсинг сопровождение и техническую поддержку систем, уже развернутых в регионе (например, ГИС «Система образования Вологодской области»).