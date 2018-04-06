О методах мандала-терапии рассказали гостям психологического центра в 3-м Лихачевском

В участковом отделе «Головинский» Московской службы психологической помощи населению в четверг, 5 апреля, провели бесплатный семинар, посвященный методам мандала-терапии.

— Слушатели узнали, что такое мандала и какое благотворное влияние она может оказывать на эмоциональное состояние человека. Рисование мандал используется как психотерапевтический прием, позволяющий ответить самому себе на разнообразные вопросы, найти внутренний ресурс и понять свое состояние, — рассказала ведущая тренинга Екатерина Камшицкая.

Напомним, участковый отдел «Головинский» Московской службы психологической помощи населению находится по адресу: 3-й Лихачевский пер., д. 3, корп. 2. (ео)