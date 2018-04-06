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О методах мандала-терапии рассказали гостям психологического центра в 3-м Лихачевском
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О методах мандала-терапии рассказали гостям психологического центра в 3-м Лихачевском 

Управа района Головинский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
В участковом отделе «Головинский» Московской службы психологической помощи населению в четверг, 5 апреля, провели бесплатный семинар, посвященный методам мандала-терапии.
— Слушатели узнали, что такое мандала и какое благотворное влияние она может оказывать на эмоциональное состояние человека. Рисование мандал используется как психотерапевтический прием, позволяющий ответить самому себе на разнообразные вопросы, найти внутренний ресурс и понять свое состояние, — рассказала ведущая тренинга Екатерина Камшицкая.
Напомним, участковый отдел «Головинский» Московской службы психологической помощи населению находится по адресу: 3-й Лихачевский пер., д. 3, корп. 2. (ео)
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