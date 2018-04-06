Ещё
Задорнов рассказал подробнее о реорганизации «Траст» банка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Задорнов рассказал подробнее о реорганизации «Траст» банка 

Банки Сегодня 1 час назад
Задорнов рассказал подробнее о реорганизации «Траст» банка— Экономическая ситуация на банковском рынке вынуждает нас прибегнуть к подобным мерам. Это понимает не только правительство, но и все частные банкиры, а также руководство регулятора. По приблизительным оценкам создание фонда «плохих» активов займет не более трех месяцев. Поэтому мы ожидаем, что уже в июле он сможет нормально заработать и принять непрофильные активы от Бинбанка, Промсвязьбанка и нашей организации, — отметил Михаил Задорнов.
Впервые о создании фонда непрофильных активов заявил заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев. Он отметил, что после реорганизации «Траст» банк будет работать не как банк, а как фонд прямых инвестиций. Не исключено, что у «Траста» могут отобрать ранее выданную лицензию на осуществление банковской деятельности.
Задорнов также рассказал об алгоритмах, которые выполняет ЦБ, чтобы переформатировать работу «Траста». По его словам, сейчас происходит тщательный анализ и группировка активов. Специальная комиссия рассматривает необходимость передачи каждого актива в фонд прямых инвестиций. Проверке подвергаются все без исключения активы банка. Представители ЦБ привлекают к анализу различные аудиторские компании и консалтинговые фирмы.
Банки Сегодня: последние новости
Второй уровень механизма реабилитации клиентов из черного списка не заработал В Воронеже пресечена мошенническая деятельность Мобильные операторы усилили контроль за сим-картами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил одиннадцать генералов248
В США заговорили об угрозе военным летчикам46
США ввели санкции против российских бизнесменов299
На Украине угрожают взорвать Крымский мост380
Малышева оправдалась за скандал с собаками648
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение