Задорнов рассказал подробнее о реорганизации «Траст» банка

Задорнов рассказал подробнее о реорганизации «Траст» банка— Экономическая ситуация на банковском рынке вынуждает нас прибегнуть к подобным мерам. Это понимает не только правительство, но и все частные банкиры, а также руководство регулятора. По приблизительным оценкам создание фонда «плохих» активов займет не более трех месяцев. Поэтому мы ожидаем, что уже в июле он сможет нормально заработать и принять непрофильные активы от Бинбанка Промсвязьбанка и нашей организации, — отметил Михаил Задорнов.

Впервые о создании фонда непрофильных активов заявил заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев . Он отметил, что после реорганизации «Траст» банк будет работать не как банк, а как фонд прямых инвестиций. Не исключено, что у «Траста» могут отобрать ранее выданную лицензию на осуществление банковской деятельности.

Задорнов также рассказал об алгоритмах, которые выполняет ЦБ, чтобы переформатировать работу «Траста». По его словам, сейчас происходит тщательный анализ и группировка активов. Специальная комиссия рассматривает необходимость передачи каждого актива в фонд прямых инвестиций. Проверке подвергаются все без исключения активы банка. Представители ЦБ привлекают к анализу различные аудиторские компании и консалтинговые фирмы.