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В российских супермаркетах внедрят отечественные эко-пакеты
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В российских супермаркетах внедрят отечественные эко-пакеты 

Особое блюдо 1 час назад
Фото: Особое блюдо
В целях снижения экологического вреда в российских сетевых супермаркетах могут начать продвигать эко-пакеты отечественного производства
В целях снижения экологического вреда в российских сетевых супермаркетах могут начать продвигать эко-пакеты отечественного производства.
Заменить привычные целлофановые пакеты предлагается бумажными, которые, по словам производителей, могут выдерживать до нескольких десятков килограммов. «Мы стали впервые делать отечественные бумажные пакеты, которые можно направлять в сетевые магазины и предлагать населению вместо пластиковых…», — цитирует ТАСС специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.
Производством эко-пакетов может заняться Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат республики Карелии.
По мнению Иванова, внедрение таких пакетов станет «большим прогрессом в решении экологических задач».
Первопроходцем по снижению реализации пластиковых пакетов стала Франция: в 2016 году страна ввела запрет на раздачу вредных для экологии пакетов на кассах супермаркетов. В качестве альтернативы французы предложили биоразлагаемые пакеты из смеси пластика и кукурузного или картофельного крахмала.
Полиэтиленовые пакеты разлагаются около 100 лет. Особенно они опасны для морских животных, которые могут глотать эти мешки. По данным французского министерства окружающей среды, у 94% птиц и 86% черепах на Северном море в желудке можно найти пластик.
Фото: Pixabay/StockSnap
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