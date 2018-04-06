В российских супермаркетах внедрят отечественные эко-пакеты

В целях снижения экологического вреда в российских сетевых супермаркетах могут начать продвигать эко-пакеты отечественного производства

В целях снижения экологического вреда в российских сетевых супермаркетах могут начать продвигать эко-пакеты отечественного производства.

Заменить привычные целлофановые пакеты предлагается бумажными, которые, по словам производителей, могут выдерживать до нескольких десятков килограммов. «Мы стали впервые делать отечественные бумажные пакеты, которые можно направлять в сетевые магазины и предлагать населению вместо пластиковых…», — цитирует ТАСС специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова

По мнению Иванова, внедрение таких пакетов станет «большим прогрессом в решении экологических задач».

Первопроходцем по снижению реализации пластиковых пакетов стала Франция : в 2016 году страна ввела запрет на раздачу вредных для экологии пакетов на кассах супермаркетов. В качестве альтернативы французы предложили биоразлагаемые пакеты из смеси пластика и кукурузного или картофельного крахмала.

Полиэтиленовые пакеты разлагаются около 100 лет. Особенно они опасны для морских животных, которые могут глотать эти мешки. По данным французского министерства окружающей среды, у 94% птиц и 86% черепах на Северном море в желудке можно найти пластик.

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