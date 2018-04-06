Ихний, Ууурик, палюбас: екатеринбуржцы, уехавшие жить в столицы, создали словарь уральских слов

В прошлом екатеринбуржцы, а сейчас жители двух российских столиц , Москвы и Питера Иван и Ольга написали словарь уральских слов. Свой проект они решили посвятить родным словечкам, и, как они говорят, хоть и уехали из Екатеринбурга , но всё равно «топят за слова родом с Урала».

— Мы пропагандируем живой язык с приговорками и заковырками. Нам кажется, что Екатеринбург разговаривает именно так — очень живо, смешно и чётко, — рассказал Е1.RU Иван Золотухин. — Словарь — отдушина для нас. Проект, который мы сделали с юмором и любовью. В нём, естественно, не только «коренные» слова уральского диалекта. Это собрание словечек, которыми на Урале часто пользуются, которые, может быть, из Ташкента, но прочно вжились в уральский быт.

На составление словаря у молодых людей ушло полгода. Сначала они сами добавляли слова, а потом начали собирать их по друзьям и знакомым.

— Словарь ещё сырой, и запустили мы его, чтобы попросить о помощи. У нас куча идей по его развитию, вот сейчас, например, легально собираем песни музыкантов, которые используют в текстах песен уральский диалект, — добавил Иван.

Словарь 18+ содержит и нецензурную брань. Но молодые люди просят воспринимать его не всерьёз, а с юмором. Вот несколько примеров.

«Ууурик — это знаменитый район города, в котором проживают лучшие люди города по соседству с реальными подонками, зэками и щипачами. Прим. Я на Урике, хочешь разрулить, подъезжайте, я вас быстро раскидаю».

«Ухайда́каться — очень сильно переработать, см. упластаться. Прим. Ухайдакался, как конь, пока менял резину. — Переработал, меняя шины на зимние».

— Оба мы с Урала, оба из архитектурной академии, сейчас жизнь нас разбросала по культурным столицам, — рассказала Ольга. — Ванюша в Москве — от этого и предприимчив, я — в Санкт-Петербурге, от этого и грустна. Никто из нас на Урале не живёт, но оба горячо его любим, и, кстати, башню жалко очень сильно, а про мукомольный вообще молчу.

Уральский говор — вещь особая. В нашей рубрике «Учёные против мифов» мы разбирали популярные заблуждения об уральском говоре вместе с доктором филологических наук.