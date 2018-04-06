В Головинском районе проведут урок тхэквондо для школьников

В субботу, 7 апреля, в Культурном центре «Онежский» на Флотской пройдет мастер-класс по тхэквондо. К участию приглашаются дети от 8 до 14 лет. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

«Мастер-класс проведет чемпион Москвы России , обладатель черного пояса второго дана, руководитель секции тхэквондо Анна Костицына. В программе также показательные выступления участников секции», — говорится в материале пресс-службы.

Начало в 13.00. Вход свободный. Получить подробную информацию можно по номеру 8 (495) 454-44-44.

Напомним, Культурный центр «Онежский» находится по адресу ул. Флотская, д. 25. (ео)