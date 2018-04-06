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В Головинском районе проведут урок тхэквондо для школьников
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В Головинском районе проведут урок тхэквондо для школьников 

Управа района Головинский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
В субботу, 7 апреля, в Культурном центре «Онежский» на Флотской пройдет мастер-класс по тхэквондо. К участию приглашаются дети от 8 до 14 лет. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры.
«Мастер-класс проведет чемпион Москвы и России, обладатель черного пояса второго дана, руководитель секции тхэквондо Анна Костицына. В программе также показательные выступления участников секции», — говорится в материале пресс-службы.
Начало в 13.00. Вход свободный. Получить подробную информацию можно по номеру 8 (495) 454-44-44.
Напомним, Культурный центр «Онежский» находится по адресу ул. Флотская, д. 25. (ео)
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