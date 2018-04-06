Зараженные цветочным трипсом гипсофилы из Италии обнаружили на складе в Подмосковье

Сотрудники управления Россельхознадзора по городу Москва , Московской и Тульской областям на складе временного хранения в подмосковном Краснознаменске выявили зараженные цветочным трипсом гипсофилы из Италии , говорится в сообщении пресс-службы ведомства. «Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ОСТ-Терминал», при досмотре срезов цветов гипсофилы, происхождением Италия, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект — Западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.)», — говорится в сообщении. Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»). Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным вредителем цветов и переносчиком вирусов растений. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.