Путин отстранил от дел сразу двух высокопоставленных уральских силовиков

Сразу два высокопоставленных представителя силовых структур Среднего Урала будут отстранены от занимаемых должностей. Соответствующий указ подписал сегодня Владимир Путин , об этом сообщает в пятницу, 6 апреля, «АиФ-Урал»

Согласно документу, опубликованному на сайте правовой информации, от дел будет отстранен начальник уральского юридического института МВД РФ генерал-майор внутренней службы Александр Гук. Еще в мае 2017 года «АиФ-Урал» сообщал о том, что Александр Гук может покинуть свой пост. Тогда продлению контракта с силовиком препятствовало задержание руководителя продовольственной службы института МВД Александра Незолы, которое произошло 11 марта прошлого года. Претензии к задержанному были связаны с возможным взяточничеством или растратой.

Отметим, что до этого Валерия Задорина уже отстраняли от дел. Это было связано с делом руководителя «Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий», которого обвиняли в невыплате заработной платы, мошенничестве и сокрытии средств, подлежащих уплате в виде налогов. В урегулирование ситуации пришлось вмешаться Владимиру Путину. В региональном следственном комитете знали о проблеме еще до вмешательства президента, однако следователи не видели перспектив для принятия решений. В результате этого руководитель следственного управления Валерий Задорин был временно отстранен от должности, но затем ему вернули полномочия.