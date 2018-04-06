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Путин отстранил от дел сразу двух высокопоставленных уральских силовиков
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Путин отстранил от дел сразу двух высокопоставленных уральских силовиков 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Сразу два высокопоставленных представителя силовых структур Среднего Урала будут отстранены от занимаемых должностей. Соответствующий указ подписал сегодня Владимир Путин, об этом сообщает в пятницу, 6 апреля, «АиФ-Урал».
Согласно документу, опубликованному на сайте правовой информации, от дел будет отстранен начальник уральского юридического института МВД РФ генерал-майор внутренней службы Александр Гук. Еще в мае 2017 года «АиФ-Урал» сообщал о том, что Александр Гук может покинуть свой пост. Тогда продлению контракта с силовиком препятствовало задержание руководителя продовольственной службы института МВД Александра Незолы, которое произошло 11 марта прошлого года. Претензии к задержанному были связаны с возможным взяточничеством или растратой.
Кроме того, от должности будет освобожден руководитель следственного управления СК по Свердловской области генерал-лейтенант юстиции Валерий Задорин. По всей видимости, началась ротация руководителей СУ СКР, о которой говорили еще в марте. Как ранее сообщал «АиФ-Урал», по некоторой информации, начальник свердловского управления Валерий Задорин может быть заменен на тюменского коллегу генерала Богинского.
Отметим, что до этого Валерия Задорина уже отстраняли от дел. Это было связано с делом руководителя «Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий», которого обвиняли в невыплате заработной платы, мошенничестве и сокрытии средств, подлежащих уплате в виде налогов. В урегулирование ситуации пришлось вмешаться Владимиру Путину. В региональном следственном комитете знали о проблеме еще до вмешательства президента, однако следователи не видели перспектив для принятия решений. В результате этого руководитель следственного управления Валерий Задорин был временно отстранен от должности, но затем ему вернули полномочия.
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