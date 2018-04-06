Мантуров пообещал господдержку попавшим под санкции США компаниям

"По тем компаниям, которые попали под санкции — будем еще больше поддерживать", — сказал Мантуров.

6 апреля США ввели санкции против 38 российских бизнесменов и 15 компаний. Один из чиновников американской администрации рассказал, что эти меры стали ответом на «дестабилизирующее поведение России ».