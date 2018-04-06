Швыткин: американские санкции преследуют цель лоббировать интересы ОПК США

«Санкции явно носят политический характер, с одной стороны, а с другой стороны — чисто финансовый характер, лоббирование своего оборонно-промышленного комплекса США», — заявил Швыткин.