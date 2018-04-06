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Швыткин: американские санкции преследуют цель лоббировать интересы ОПК США
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Швыткин: американские санкции преследуют цель лоббировать интересы ОПК США 

Парламентская газета 31 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Американские санкции носят политический и финансовый характер, они преследуют цель лоббировать интересы ОПК США. Об этом заявил зампред Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, передаёт РИА «Новости».
Ранее Минфин Соединённых Штатов сообщил, что внёс Рособоронэкспорт в список американских санкций по Сирии.
«Санкции явно носят политический характер, с одной стороны, а с другой стороны — чисто финансовый характер, лоббирование своего оборонно-промышленного комплекса США», — заявил Швыткин.
Парламентарий также не исключил, что в России будут «вынашиваться» ответные меры.
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