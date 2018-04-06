В Душанбе состоится Региональный бизнес-форум женщин-предпринимателей в сфере ремесленничества и туризма из стран Центральной Азии и Афганистана

Душанбе, 6 апреля / Синьхуа / — Сегодня в городе Душанбе открывается Региональный женский бизнес-форум, который объединяет более 200 женщин-предпринимателей в сфере ремесленничества и туризма из стран Центральной Азии и Афганистана Это второй по счету бизнес-форум такого масштаба в Таджикистане , первый прошел в прошлом году в Душанбе. По словам организаторов, ключевой темой нынешнего форума является «Туризм и ремесленничество». В рамках форума состоятся открытые мастер-классы для женщин-предпринимателей, представителей общественных организаций и других заинтересованных сторон. Участие в мастер-классах в рамках форума — бесплатное, по предварительной регистрации. Узбекистана, Туркменистана, Армении, Перед участниками выступят спикеры из Казахстана Германии и Таджикистана. В рамках форума будет проводиться выставка работ женщин-ремесленниц Таджикистана и Кыргызстана , которая будет открыта для всех желающих. —0—