В Душанбе состоится Региональный бизнес-форум женщин-предпринимателей в сфере ремесленничества и туризма из стран Центральной Азии и Афганистана 

Душанбе, 6 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в городе Душанбе открывается Региональный женский бизнес-форум, который объединяет более 200 женщин-предпринимателей в сфере ремесленничества и туризма из стран Центральной Азии и Афганистана.
Это второй по счету бизнес-форум такого масштаба в Таджикистане, первый прошел в прошлом году в Душанбе.
По словам организаторов, ключевой темой нынешнего форума является «Туризм и ремесленничество». В рамках форума состоятся открытые мастер-классы для женщин-предпринимателей, представителей общественных организаций и других заинтересованных сторон. Участие в мастер-классах в рамках форума — бесплатное, по предварительной регистрации.
Перед участниками выступят спикеры из Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Армении, Германии и Таджикистана. В рамках форума будет проводиться выставка работ женщин-ремесленниц Таджикистана и Кыргызстана, которая будет открыта для всех желающих. —0—