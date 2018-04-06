Меры по недопущению торговли «с рук» предпримут возле Перловского кладбища в предстоящие дни

Власти округа и районов возьмут на особый контроль меры по недопущению несанкционированной торговли вблизи кладбищ, в том числе — Перловского на территории Лосиноостровского района. Как сообщил на оперативном совещании в префектуре заместитель префекта СВАО Борис Андреев, в предстоящие дни массовых посещений будет организовано достаточное количество легальных торговых точек по продаже цветов и прочих ритуальных принадлежностей.

— Несанкционированная торговля будет пресекаться силами сотрудников управы и правоохранительных органов , — сказал Андреев.

Он также добавил, что территории всех кладбищ СВАО в преддверии Пасхи и Красной горки привели в порядок. Приведены в порядок подходы и подъезды к кладбищам, завезен песок, заготовлены мешки для мусора. Туда, где нет инженерных коммуникаций, завезены цистерны с водой. (иб)