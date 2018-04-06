Ещё
Беременная Зейналова снялась с особенной дочерью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Беременная Зейналова снялась с особенной дочерью 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Светлана Зейналова скоро родит второго ребенка. Пока же популярная телеведущая приняла участие в фотосессии со своей особенной дочерью.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Светлана Зейналова опубликовала серию фотографий, на которых запечатлена вместе с дочерью Александрой. Судя по снимкам, телеведущая и ее наследница приняли участие в модной фотосессии. «У нас фотосессия — две толстые Модели 😂😂😂😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.) » — коротко подписала снимки Зейналова.
Многочисленные подписчики пришли в восторг. «Красотки! Самые красивые модели!», «счастья Вам и Вашим близким!», «Очень красивые фото, красотки! 😍», «Здоровья, здоровья и здоровья！Светлый человек, счастья Вам!», «Аааа! Как я рада-рада-рада!», «Красотули», «Ай! Класс! Безумно рада за вас! Здоровья!», «Вы — хороший, искренний, добрый и веселый человек. Храни вас Бог!», «Светлана, как же я за Вас рада. Всего Вам самого светлого!», «Поздравляю! Желаю всей семье здоровья! Вы такие хорошенькие!» — рассыпались в комплиментах подписчики.
Напомним, слухи о том, что Светлана Зейналова беременна, появились зимой, когда стало известно, что телеведущая отказалась от работы во втором сезоне шоу «Голос. Дети». Отцом будущего малыша является гражданский муж Дмитрий, покоривший Светлану трогательной заботой о ее дочери Александре, у которой особенности развития.
Возлюбленный на несколько лет младше Светланы, и ее это поначалу смущало. Однако мужчина не отступился, чем и покорил ведущую. Напомним, диагноз «аутизм» дочери Зейналовой Саше поставили, когда ей было полтора года. Это повергло в шок ведущую. Светлана призналась, что не знала, как дальше с этим жить.
Болезнь дочери стала тяжелым испытанием для брака телеведущей. Супруг Алексей Глазатов ушел от Светланы. Ей в одиночку пришлось решать многочисленные проблемы, искать врачей и средства на лечение.
Дни.ру: последние новости
Невеста Баскова: "На нашу пару навели порчу" Опубликованы голые селфи голливудской дивы "Зачем скрывать": Анна Хилькевич ждет ребенка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил одиннадцать генералов248
В США заговорили об угрозе военным летчикам46
США ввели санкции против российских бизнесменов299
На Украине угрожают взорвать Крымский мост380
Малышева оправдалась за скандал с собаками648
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение