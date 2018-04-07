Беременная Светлана Зейналова показала новую фотосессию с особенной дочерью 

40-летняя телеведущая Светлана Зейналова, известная телезрителям благодаря передаче «Доброе утро» и шоу «Голос. Дети», уже скоро станет мамой во второй раз. И вот, когда животик уже довольно заметно округлился, звезда решила организовать фотосессию. На съемку Светлана взяла и дочь Александру. Причем, к фигуре обоих она отнеслась довольно критично.
У нас фотосессия — две толстые модели, 😂😂😂
пошутила Светлана, делясь кадрами съемки в Instagram.
Публикация от svetlanazey zeynalova (@svetlanazey) 6 Апр 2018 в 5:00 PDT «Вы потрясающие!», «Солнечные зайчики 🐣», «Как все-таки красит женщину беременность! Расцвела и все цветут вокруг!», «Шикарные модели. Светлана, очень рады за вас!», «Света какие вы красивые. Я бы вас тоже с удовольствием поснимала😍😍😍», «Милые и светлые фото 😁⚘🎈», — отозвались поклонники в комментариях. Напомним, о беременности Светланы Зейналовой стало известно в январе текущего года. Тогда телеведущая приняла решение меньше нагружать себя работой во время ожидания малыша. Именно поэтому она перестала быть соведущей Дмитрия Нагиева в шоу «Голос. Дети», и в новом сезоне ее место заняла актриса Агата Муцениеце. Ребенок должен родиться летом, а его отцом является гражданский муж Светланы — Дмитрий. Пока телеведущая воспитывает дочь Александру. Ребенок имеет особенности в развитии, но Дмитрия это не смущает. Он даже успел стать для девочки вторым папой. А вскоре, вероятно, начнет воспитывать и собственного ребенка от Светланы. Отцом Александры является бывший программный директор Радио Maximum Алексей Глазатов, с которым Светлана развелась еще в 2012 году. Публикация от svetlanazey zeynalova (@svetlanazey) Окт 21, 2017 at 11:14 PDT Фото: Instagram / @svetlanazey