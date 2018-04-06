Жителей Самары призвали сообщать о бесхозных ливневках

Сотрудники муниципального предприятия (МП) «Инженерные системы» ввели в строй несколько заброшенных ливневых канализаций. Речь идет о сетях на улицах Ташкентской в районе домов № 109-115,192, Авроры, 122, Владимирской, 50, Аэродромной, 66. Как сообщили представители МП, это были бесхозные сети.

Ежегодно предприятие обследует и вводит в строй 10 км бесхозных сетей и столько же восстанавливает ранее принятых на баланс ливневок.

Информацию о заброшенных ливневых канализациях сотрудники МП в том числе, получают от горожан.

— Сообщить о бесхозных сетях можно отрудникам районных администраций и управляющим микрорайонами. Для самарцев работает диспетчерская аварийная служба, также обращения принимают в социальных сетях, — рассказал директор МП «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин.