Занятие по основам компьютерной грамотности прошло на Подольской

Получатели социальных услуг филиала «Перерва» Территориального центра социального обслуживания населения «Марьино» на Подольской улице в рамках пилотного проекта правительства Москвы «Активное долголетие» поучаствовали в занятии по компьютерной грамотности.

— Занятии прошли на базе ГБОУ Школа «Марьино» (улица Подольская, дом 5), — рассказали в ТЦСО.

Напомним, что проект «Активное долголетие» направлен на поддержание активности людей старшего возраста в различных областях. Чтобы стать участниками проекта, необходимо обратиться в ТЦСО «Марьино».