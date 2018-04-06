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Дегазацию полигона «Лесная» в Серпуховском районе могут начать с 30 июня
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Дегазацию полигона «Лесная» в Серпуховском районе могут начать с 30 июня 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Специалисты планируют начать дегазацию полигона твердых бытовых отходов «Лесная» в Серпуховском районе с 30 июня, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.
В пятницу министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган совершил рабочую поездку в Серпуховский район, где вместе с главой города, общественниками и экологическими активистами осмотрел полигон «Лесная», на котором продолжаются работы по монтажу системы активной дегазации. На сегодняшний день специалисты подрядной организации пробурили уже 20 скважин для сбора свалочного газа и сделали их обвязку.
«Для исключения утечки свалочного газа все оголовки скважин изолированы геосинтетическими материалами. Мы ожидаем, что в июне из Австрии будет доставлен большой высокотемпературный факел, который будет сжигать около 2,5 тысяч кубометров свалочного газа в час. 30-го июня планируем начать дегазацию, что позволит утилизировать с максимальной эффективностью свалочный газа и снизить негативное воздействие на атмосферный воздух от полигона», — сказал Коган.
Также министр поручил увеличить объем завозимых чистых грунтов для пересыпки тела полигона и разработать дорожную карту дегазации второй карты полигона. Кроме того, сейчас на полигоне завершается монтаж аппаратно-программного комплекса контроля и управления размещением отходов, который будет подключен к единой автоматизированной информационной системе «АИС „Отходы“. Это позволит контролировать каждый самосвал, заезжающий на территорию полигона или покидающий ее.
Председатель Общественной палаты городского округа Серпухов Мария Арсеньева, принимавшая участие в инспекции, отметила, что работы по подготовке полигона к дегазации идут по плану.
»Мы продолжаем осуществлять контроль за ходом работ вместе с жителями, мы видим конкретные действия и можем говорить, что монтаж системы дегазации проходит строго по графику», — сказала Арсеньева.
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