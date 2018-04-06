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Юные журналисты из Некрасовки побывали в телецентре «Останкино»
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Юные журналисты из Некрасовки побывали в телецентре «Останкино» 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
Ребята из школы № 2048 района Некрасовка побывали с экскурсией в телецентре «Останкино».
«Программа была насыщенной: музей телепрограммы «Поле чудес», посещение телестудий, аппаратного блока, прогулка по подземному туннелю, соединяющему два здания телецентра, фотосессия с любимыми героями передачи «Спокойной ночи, малыши». Но самым приятным бонусом для юных журналистов стало посещение телестудии программы «Вечерний Ургант». Для ребят эта поездка — хорошее закрепление пройденного материала первого курса занятий «Школы журналистики», — сказано на сайте учреждения.
На следующий год педагоги запланировали для ребят экскурсию на Останкинскую телебашню. (вт)
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