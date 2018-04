Котик‐злодей испугал интернет‐пользователей

Внешность кота породы сфинкс вызвала противоречивые эмоции у пользователей Сети. У одних морщинистая мордочка животного вызывает умиление, другие же искренне считают кота уродливым. Об этом сообщил «Ридус».

hey my friends, nice caturday %F0%9 °F%90%B8%F0%9 °F%90%9B%F0%9 °F%90%A2%F0%9 °F%92%9Abig hug xherdan%F0%9 °F%92%9A #dailynude #cat #sphynxcat #sphynxkitty #baby #sphynxdaily#sphynxdaily #sphynxkitty #cat #sphynxcat #canadiansphynx #summer #sun #instacat #instadaily #instagram #xherdan #naked #nude #dailynude #dailynudes #day #today #happy #love#sphynxlair#we_love_sphynxcats#hairless_catstagram#sphynxmoments#snow#snowcat#

Публикация от daily nudes (@xherdanthenakedcat)

10 Мар 2018 в 1:04 PST Обладателя большого количества складок и дьявольских глаз зовут Джердан и ему пять лет. Он живет в Швейцарии

Когда я впервые увидела этого морщинистого котика, он сразу покорил мое сердце! Эти его морщинки, розовая, как персик, кожа и глаза бирюзовые, как океан! Я моментально влюбилась

— владелица кота Сандра Филиппи.

Несмотря на свою устрашающую внешность, Джердан легко покоряет сердца любителей котов по всему миру. У него даже есть свой аккаунт в Instagram.

what do you think about my new beanie? %F0%9 °F%A4%97 #dailynude #cat #sphynxcat #sphynxkitty #baby #sphynxdaily#sphynxdaily #sphynxkitty #cat #sphynxcat #canadiansphynx #summer #sun #instacat #instadaily #instagram #xherdan #naked #nude #dailynude #dailynudes #day #today #happy #love#sphynxlair#we_love_sphynxcats#hairless_catstagram#sphynxmoments#snow#snowcat#

Публикация от daily nudes (@xherdanthenakedcat)

31 Янв 2018 в 1:14 PST Некоторые люди, увидев Джердана на фотографии, говорят, что он уродливый. Но если они видят моего кота вживую, то сразу же меняют свое мнение и находят котика милым и сладким

— Сандра Филиппи.

good night my friends all over the world ❤️%F0%9 °F%8 °C%8Fkiss xherdy❤️%F0%9 °F%90%9B #dailynude #cat #sphynxcat #sphynxkitty #baby #sphynxdaily#sphynxdaily #sphynxkitty #cat #sphynxcat #canadiansphynx #summer #sun #instacat #instadaily #instagram #xherdan #naked #nude #dailynude #dailynudes #day #today #happy #love#sphynxlair#we_love_sphynxcats#hairless_catstagram#sphynxmoments#snow#snowcat#

Публикация от daily nudes (@xherdanthenakedcat)

17 Янв 2018 в 10:00 PST Кот и правда выглядит устрашающе. Его голова напоминает человеческий мозг, а взгляд как будто говорит о его дьявольских намерениях захватить мир. Но его хозяйка убеждена, что Джердан смешной и застенчивый. Она призналась, что он любит сидеть на окне и смотреть на птиц. А еще он любит обнимашки.

Японский фотограф Хиската Хироюки выявил тайное пристрастие кошачьих к восточным боевым искусствам. Снимки с доказательствами он разместил в своем Instagram.