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Вечер поэзии «Молодая весна» пройдет в Бибиреве
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Вечер поэзии «Молодая весна» пройдет в Бибиреве 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
В библиотеке № 69 в пятницу, 6 апреля, пройдет вечер поэзии «Молодая весна». Как сообщили в администрации учреждения, принять участие в мероприятии могут все желающие жители района.
— Мы приглашаем всех, кто хотел бы послушать стихи или прочитать свои, а может быть даже и исполнить в акустике свои песни. В общем, всех любителей словесности и поэтического творчества, — отметили в администрации библиотеки.
Начало мероприятия в 18.00. Вход свободный для всех желающих.
Напомним, библиотека № 69 находится по адресу: улица Корнейчука, дом 40. (вт)
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