Вечер поэзии «Молодая весна» пройдет в Бибиреве

В библиотеке № 69 в пятницу, 6 апреля, пройдет вечер поэзии «Молодая весна». Как сообщили в администрации учреждения, принять участие в мероприятии могут все желающие жители района.

— Мы приглашаем всех, кто хотел бы послушать стихи или прочитать свои, а может быть даже и исполнить в акустике свои песни. В общем, всех любителей словесности и поэтического творчества, — отметили в администрации библиотеки.

Начало мероприятия в 18.00. Вход свободный для всех желающих.

Напомним, библиотека № 69 находится по адресу: улица Корнейчука, дом 40. (вт)