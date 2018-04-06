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Участковые уполномоченные Лосиноостровского района начали отчитываться перед жителями о работе
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Участковые уполномоченные Лосиноостровского района начали отчитываться перед жителями о работе 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Первые встречи участковых уполномоченных полиции с жителями прошли на текущей неделе в Лосиноостровском районе. По традиции каждую весну участковые отчитываются перед населением о своей работе. В ближайшее время все жители района смогут встретиться с представителями полиции, задать им свои вопросы, сообщить о правонарушениях со стороны соседей.
— Отчеты проходят в формате открытых встреч участковых уполномоченных с жителями обслуживаемого участка во дворах жилых домов, — сообщил источник в УВД по СВАО.
Ближайший отчет пройдет уже в пятницу, 6 апреля, по адресу Шушенская улица, 7. В понедельник, 9 апреля, в 19.00 начнётся встреча во дворе дома 13 на улице Магаданская, а во вторник, 10 апреля — на Изумрудной, д. 13, корп. 3.
Отчет на Тайнинской ул., 20 будет представлен 11 апреля, а на 1-ой Напрудной, д. 9 — на следующий день, 12 апреля.
В третью неделю месяца отчеты будут проходить ежедневно в 19.00: 16 апреля — на ул. Стартовая, д. 17; 17 апреля на Стартовой, д. 23, корп. 2; 18 апреля в Андырском проезде, д. 53; 19 апреля на Малыгина, д. 10; а в пятницу и субботу в Андырском проезде, корп. 1 и на Стартовой, д. 39 соответственно.
Заключительные встречи участковых уполномоченных запланированы на 24 апреля (Челюскинская, д. 2) и 25 апреля (Янтарный проезд, д. 19). Начало в 19.00. (иб)
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