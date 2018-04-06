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Стойку с дорожными знаками на Самокатной улице восстановили в нормативное положение
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Стойку с дорожными знаками на Самокатной улице восстановили в нормативное положение 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
Работы выполнили после обращения местного жителя. Он сообщил о проблеме на портал «Наш город», приложив соответствующий фотоматериал.
Работы были проведены в течение суток, после чего на портале появился официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова.
«Указанные неисправности устранены. Восстановлена в нормативное положение и закреплена стойка с дорожными знаками 5.19 «Пешеходный переход», — говорится в ответе.
Напомним, портал «Наш город» был создан для оперативной связи жителей Москвы с органами исполнительной власти. Чтобы оставить сообщение, нужно пройти несложную процедуру регистрации. (вт)
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