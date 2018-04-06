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Хинштейн назвал санкции США против главы Росгвардии бессмысленными
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Хинштейн назвал санкции США против главы Росгвардии бессмысленными 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Санкции США, введенные против директора Росгвардии Виктора Золотова, не повлияют на работу ведомства, эффект от них сводится к нулю, заявил РИА Новости советник Золотова Александр Хинштейн.
Как следует из опубликованного в пятницу заявления министерства финансов США, 17 должностных лиц из РФ попали под новые санкции Вашингтона. В список, в частности, вошли министр внутренних дел Владимир Колокольцев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, начальник антиэкстремистского главка МВД Тимур Валиулин и другие.
"Санкции, которые предусматривает этот список, априори не могут быть реализованы, поскольку ни директор Росгвардии, никто из федеральных госслужащих, включенных в этот список, не имеют недвижимости, активов и счетов в США, да и за рубежом в целом", — сказал Хинштейн.
Росгвардия на сегодняшний день «не ведет какого-либо серьезного взаимодействия с американскими коллегами», подчеркнул он.
"В этом смысле последствия от принятия этого списка в практической плоскости нулевые. Воспринимаем все как продолжение нового витка «холодной войны» и антироссийской истерии. Никакого влияния на выполнение Росгвардией своих задач и функций это решение, конечно же, не повлечет, напротив, будем работать с удвоенной силой, учитывая то, что мы воспринимаем это как оценку эффективности работы ведомства по защите национального суверенитета", — добавил Хинштейн.
По его словам, решение о включении российских чиновников и бизнесменов в санкционный список носит «откровенно выраженный политический характер»
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