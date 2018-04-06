Хинштейн назвал санкции США против главы Росгвардии бессмысленными

"Санкции, которые предусматривает этот список, априори не могут быть реализованы, поскольку ни директор Росгвардии, никто из федеральных госслужащих, включенных в этот список, не имеют недвижимости, активов и счетов в США, да и за рубежом в целом", — сказал Хинштейн.

Росгвардия на сегодняшний день «не ведет какого-либо серьезного взаимодействия с американскими коллегами», подчеркнул он.

"В этом смысле последствия от принятия этого списка в практической плоскости нулевые. Воспринимаем все как продолжение нового витка «холодной войны» и антироссийской истерии. Никакого влияния на выполнение Росгвардией своих задач и функций это решение, конечно же, не повлечет, напротив, будем работать с удвоенной силой, учитывая то, что мы воспринимаем это как оценку эффективности работы ведомства по защите национального суверенитета", — добавил Хинштейн.

По его словам, решение о включении российских чиновников и бизнесменов в санкционный список носит «откровенно выраженный политический характер»