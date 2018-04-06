В библиотеке на шоссе Энтузиастов поговорили о жизни и творчестве Максима Горького

В библиотеке № 119 на шоссе Энтузиастов 31 марта прошел литературный вечер Общества любителей русской словесности «Глагол», посвященный Максиму Горькому. Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Светлана Глухова.

— Мы поговорили о судьбе писателя, почитали его стихи и прозу. Оказалось, что произведения Максима Горького близки многим из нас, а сам образ писателя вдохновляет и побуждает искать свой собственный творческий путь. Было очень познавательно, — сообщила Глухова.

Напомним, что библиотека расположена по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 20. (вт)