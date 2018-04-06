США объяснили введение новых санкций «вредительством России по всему миру»

Министр финансов США объяснил введение новых санкций против российских физлиц и компаний «вредительством России по всему миру».

«Власти России вовлечены в целый ряд вредоносной активности по всему миру, включая оккупацию Крыма и подстрекательство насилия в восточной части Украины ; поставку режиму Асада оружия», — приводит пресс-служба Минфина слова Мнучина.

Он также обвинил Россию в попытке подорвать демократию в странах Запада и осуществлении вредоносной кибер-активности.

«Российские олигархи и представители элиты, которые извлекают выгоду из этой коррупционной системы больше не смогут избежать последствий от дестабилизирующих действий российских властей», — подытожил Мнучин.