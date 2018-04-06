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США объяснили введение новых санкций «вредительством России по всему миру»
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США объяснили введение новых санкций «вредительством России по всему миру» 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Министр финансов США объяснил введение новых санкций против российских физлиц и компаний «вредительством России по всему миру».
«Власти России вовлечены в целый ряд вредоносной активности по всему миру, включая оккупацию Крыма и подстрекательство насилия в восточной части Украины; поставку режиму Асада оружия», — приводит пресс-служба Минфина слова Мнучина.
Он также обвинил Россию в попытке подорвать демократию в странах Запада и осуществлении вредоносной кибер-активности.
«Российские олигархи и представители элиты, которые извлекают выгоду из этой коррупционной системы больше не смогут избежать последствий от дестабилизирующих действий российских властей», — подытожил Мнучин.
Сегодня Минфин США ввел против 24 российских бизнесменов, чиновников и глав госкомпаний, а также 14 юрлиц. Под ограничения также попали 2 иностранных физлица и одна зарубежная компания.
Ограничения, в частности, были введены против главы «Газпрома» Алексея Миллера, главы ВТБ Андрея Костина, владельца «Реновы» Виктора Вексельберга, губернатора Тульской области Алексея Дюмина, директора РИСИ Михаила Фрадкова, главы МВД Владимира Колокольцева. Среди компаний в списке фигурируют: En+ Group, группа ГАЗ, UC Rusal, «Базовый элемент» и другие.
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