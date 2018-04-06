Иконостас Воскресенского собора приобретает исторический вид

На сегодняшний день установлены четыре иконы и фрагменты резьбы. Восстановительные работы ведут мастера из Сергиева Посада. Планируется, что новый иконостас будет максимально похож на тот, который был утрачен в начале XX века.

На сегодняшний день смонтирован каркас иконостаса и установлена часть резьбы, которая служит украшением. В верхнем ряду появились иконы Спасителя, Покрова Пресвятой Богородицы. В двух дьяконских дверях установлены изображения апостолов Петра и Павла.

«Необходимо установить еще три иконы, оставшуюся резьбу, царские врата. К празднику пресвятой Троицы должны все успеть», — рассказал корреспонденту настоятель Воскресенского кафедрального собора «Вологда.РФ», протоиерей Алексей Ольховников.

Написанием икон, монтажом конструкций занимаются мастера из Сергиева Посада. Их работа уже знакома вологжанам. Мастера устанавливали иконостас в Череповецком храме Афанасия и Феодосия Череповецких.

Реставрация и восстановление Воскресенского кафедрального собора началась еще в 2016 году. До этого в историческом здании размещалась картинная галерея. Для восстановления иконостаса были изучены документы и фотографии, сохранившиеся с начала XX века.