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Иконостас Воскресенского собора приобретает исторический вид
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Иконостас Воскресенского собора приобретает исторический вид 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
На сегодняшний день установлены четыре иконы и фрагменты резьбы. Восстановительные работы ведут мастера из Сергиева Посада. Планируется, что новый иконостас будет максимально похож на тот, который был утрачен в начале XX века.
На сегодняшний день смонтирован каркас иконостаса и установлена часть резьбы, которая служит украшением. В верхнем ряду появились иконы Спасителя, Покрова Пресвятой Богородицы. В двух дьяконских дверях установлены изображения апостолов Петра и Павла.
«Необходимо установить еще три иконы, оставшуюся резьбу, царские врата. К празднику пресвятой Троицы должны все успеть», — рассказал корреспонденту настоятель Воскресенского кафедрального собора «Вологда.РФ», протоиерей Алексей Ольховников.
Написанием икон, монтажом конструкций занимаются мастера из Сергиева Посада. Их работа уже знакома вологжанам. Мастера устанавливали иконостас в Череповецком храме Афанасия и Феодосия Череповецких.
Реставрация и восстановление Воскресенского кафедрального собора началась еще в 2016 году. До этого в историческом здании размещалась картинная галерея. Для восстановления иконостаса были изучены документы и фотографии, сохранившиеся с начала XX века.
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