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На Кубани проработают систему пожарно-тактических учений в ТРЦ на постоянной основе
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На Кубани проработают систему пожарно-тактических учений в ТРЦ на постоянной основе 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко акцентировал внимание на необходимости проработки системы учений в торговых центрах, социальных учреждениях, общежитиях и других местах скопления людей. Также нужно продолжать работу с администрациями объектов в вопросах организации взаимодействия персонала, охранных структур, арендаторов помещений при возникновении чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба региона.
Напоминаем, что после проверки ТРЦ Кубани были выявлены системные нарушения.
Так, руководству торгово-развлекательных центров нужно будет предусмотреть специальные средства для эвакуации людей с ограниченными возможностями здоровья. Министр ГО и ЧС региона Сергей Капустин подчеркнул, что сложности во время учений возникали, в том числе из-за необученности персонала.
«Обучение охранных предприятий проходит по типовой программе, где этому вопросу посвящена лекция. И я бы просил рекомендации, в том числе прокуратуры, по программам обучения и подготовки по этой теме», — сказал Капустин.
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