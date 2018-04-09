На Кубани проработают систему пожарно-тактических учений в ТРЦ на постоянной основе

Первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко акцентировал внимание на необходимости проработки системы учений в торговых центрах, социальных учреждениях, общежитиях и других местах скопления людей. Также нужно продолжать работу с администрациями объектов в вопросах организации взаимодействия персонала, охранных структур, арендаторов помещений при возникновении чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба региона. Напоминаем, что после проверки ТРЦ Кубани были выявлены системные нарушения. Так, руководству торгово-развлекательных центров нужно будет предусмотреть специальные средства для эвакуации людей с ограниченными возможностями здоровья. Министр ГО и ЧС региона Сергей Капустин подчеркнул, что сложности во время учений возникали, в том числе из-за необученности персонала. «Обучение охранных предприятий проходит по типовой программе, где этому вопросу посвящена лекция. И я бы просил рекомендации, в том числе прокуратуры , по программам обучения и подготовки по этой теме», — сказал Капустин.