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Энергетики готовятся отключать электричество южноуральцам-должникам
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Энергетики готовятся отключать электричество южноуральцам-должникам 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Дебиторская задолженность бытовых потребителей в Челябинской области перед поставщиком электроэнергии ПАО «Челябэнергосбыт» в первом квартале 2018 года достигла 1,7 миллиарда рублей. Энергетики решительно настроены использовать все предусмотренные законом меры для повышения собираемости платежей.
За три месяца 2018 года ресурсоснабжающая компания направила в суды без малого две тысячи исков в отношении злостных неплательщиков. До конца весны во многих муниципалитетах пройдут совместные рейды судебных приставов и представителей ПАО «Челябэнергосбыт» — в производстве находится 3,5 тысячи исполнительных листов. На имущество должников налагается обременение, то есть его невозможно ни продать, ни подарить. Часть имущества может быть арестована и изъята. Также неплательщиков могут ограничить в выезде за границу до погашения определённого судом долга.
Для того чтобы отключить должнику электроснабжение, судебное решение не требуется. Ограничение подачи электроэнергии бытовым потребителям производится в соответствии с постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г. «О предоставлении коммунальной услуги собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
«Мы вправе ограничить потребителя, когда долг за поставленный ресурс превысил нормативные начисления за два месяца, — уточнил директор по сбытовой деятельности ПАО «Челябэнергосбыт» Андрей Святых. — Решение судебной инстанции для этого не требуется, нужно лишь соблюсти процедуру уведомления. Законодательство допускает такие действия в отношении любого должника, вне зависимости от состава зарегистрированных в помещении».
В первом квартале уведомления о готовящемся ограничении от энергетиков получили 40 тысяч южноуральцев. Надо отметить, это действенная мера: многие находят возможность погасить задолженность, либо обращаются в ПАО «Челябэнергосбыт» с заявлением о рассрочке платежей. Без света в январе-марте остались восемь тысяч домохозяйств. Возобновление энергоснабжения производится после полного погашения задолженности.
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