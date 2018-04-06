Энергетики готовятся отключать электричество южноуральцам-должникам

Дебиторская задолженность бытовых потребителей в Челябинской области перед поставщиком электроэнергии ПАО «Челябэнергосбыт» в первом квартале 2018 года достигла 1,7 миллиарда рублей. Энергетики решительно настроены использовать все предусмотренные законом меры для повышения собираемости платежей.

За три месяца 2018 года ресурсоснабжающая компания направила в суды без малого две тысячи исков в отношении злостных неплательщиков. До конца весны во многих муниципалитетах пройдут совместные рейды судебных приставов и представителей ПАО «Челябэнергосбыт» — в производстве находится 3,5 тысячи исполнительных листов. На имущество должников налагается обременение, то есть его невозможно ни продать, ни подарить. Часть имущества может быть арестована и изъята. Также неплательщиков могут ограничить в выезде за границу до погашения определённого судом долга.

Для того чтобы отключить должнику электроснабжение, судебное решение не требуется. Ограничение подачи электроэнергии бытовым потребителям производится в соответствии с постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г. «О предоставлении коммунальной услуги собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

«Мы вправе ограничить потребителя, когда долг за поставленный ресурс превысил нормативные начисления за два месяца, — уточнил директор по сбытовой деятельности ПАО «Челябэнергосбыт» Андрей Святых. — Решение судебной инстанции для этого не требуется, нужно лишь соблюсти процедуру уведомления. Законодательство допускает такие действия в отношении любого должника, вне зависимости от состава зарегистрированных в помещении».

В первом квартале уведомления о готовящемся ограничении от энергетиков получили 40 тысяч южноуральцев. Надо отметить, это действенная мера: многие находят возможность погасить задолженность, либо обращаются в ПАО «Челябэнергосбыт» с заявлением о рассрочке платежей. Без света в январе-марте остались восемь тысяч домохозяйств. Возобновление энергоснабжения производится после полного погашения задолженности.