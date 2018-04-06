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Прокуратура заставит мэрию Ярославля снести расселённые бараки в Заволжском районе
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Прокуратура заставит мэрию Ярославля снести расселённые бараки в Заволжском районе 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Ярославская прокуратура вновь проверяет мэрию Ярославля. На этот раз поводом для проверки послужили полуразрушенные бараки в Заволжском районе, которые давным давно нужно было снести.
Прокуратура выяснила, что дома по улице Кавказской, 2 и 4, а также по улице 2-я Ляпинской, 12 признаны аварийными и принадлежат сносу. Всех жильцов переселили в новые дома. Мэрия Ярославля должна была эти дома снести. Срок поставили до марта текущего года. Однако эти дома до сих пор стоят. А ведь в прошлом году там горел чуть ли не каждый второй дом.
— Мэрия нарушает требования законодательства о пожарной безопасности. Кроме того, в бараки может попасть кто угодно, в том числе несовершеннолетние, — пояснили в прокуратуре Заволжского района.
Теперь прокуратура через суд будет требовать от мэрии Ярославля снос расселённых бараков.
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