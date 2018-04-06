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Жители Алтуфьева приведут в порядок скверы у кинотеатра «Марс» и в Путевом проезде
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Жители Алтуфьева приведут в порядок скверы у кинотеатра «Марс» и в Путевом проезде 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
В Алтуфьеве местами проведения общегородских субботников 14 и 21 апреля станут два сквера: возле кинотеатра «Марс» и в Путевом проезде. Об этом сообщил глава управы Владимир Кузьменко.
— В субботу, 14 апреля, мы приглашаем всех активных жителей навести порядок после зимы в сквере возле кинотеатра «Марс». Сбор в 10.00, — уточнил Владимир Кузьменко.
Всех желающих будут ждать около кинотеатра «Марс» по адресу: ул. Инженерная, владение 1. Необходимый инвентарь выдадут в диспетчерских службах по адресам: ул. Бибиревская, д. 1, ул. Костромская, д. 12 и Путевой проезд, д. 24. (вт)
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