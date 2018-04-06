Встречи с участковыми пройдут в апреле во дворах Алтуфьевского района

Участковые уполномоченные Алтуфьевского района отчитаются перед жителями по проделанной за прошедший год работе. Как сообщили в управе, встречи пройдут во дворах.

— Участковые расскажут жителям об оперативной обстановке на обслуживаемом участке, о работе с заявлениями граждан, о принимаемых мерах по профилактике преступлений и правонарушений, — уточнили в управе.

Ближайшая встреча состоится 6 апреля в 19.00 во дворе по адресу: Путевой проезд, д. 40, корп. 2. С жителями пообщается младший лейтенант полиции Виталий Сердюков. График дальнейших встреч приведен ниже. Все встречи запланированы на 19.00. (вт)

дата

участковый уполномоченный

адрес

время

7 апреля

Шумшуров В. Н.

ул. Бибиревская, д. 7, к. 1 19.00 11 апреля

Фомин В. С.

Путевой пр., д. 14, к. 1 19.00 13 апреля

Голяков С. А.

ул. Костромская, д. 4 19.00 14 апреля

Салов С. И.

Путевой пр., д. 26 19.00 16 апреля

Клементьев Г. С.

ул. Костромская, д. 14А 19.00 19 апреля

Шумшуров В. Н.

ул. Бибиревская, д. 1 19.00 21 апреля

Фомин В. С.

Путевой пр., д. 50 19.00 22 апреля

Салов С. И.

ул. Инженерная, д. 8А 19.00 28 апреля

Калашников М. В.

Алтуфьевское ш., д. 62А 19.00