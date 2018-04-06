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Встречи с участковыми пройдут в апреле во дворах Алтуфьевского района
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Встречи с участковыми пройдут в апреле во дворах Алтуфьевского района 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Алтуфьево
Участковые уполномоченные Алтуфьевского района отчитаются перед жителями по проделанной за прошедший год работе. Как сообщили в управе, встречи пройдут во дворах.
— Участковые расскажут жителям об оперативной обстановке на обслуживаемом участке, о работе с заявлениями граждан, о принимаемых мерах по профилактике преступлений и правонарушений, — уточнили в управе.
Ближайшая встреча состоится 6 апреля в 19.00 во дворе по адресу: Путевой проезд, д. 40, корп. 2. С жителями пообщается младший лейтенант полиции Виталий Сердюков. График дальнейших встреч приведен ниже. Все встречи запланированы на 19.00. (вт)
дата
участковый уполномоченный
адрес
время
7 апреля
Шумшуров В. Н.
ул. Бибиревская, д. 7, к. 1  19.00  11 апреля
Фомин В. С.
Путевой пр., д. 14, к. 1  19.00  13 апреля
Голяков С. А.
ул. Костромская, д. 4  19.00  14 апреля
Салов С. И.
Путевой пр., д. 26  19.00  16 апреля
Клементьев Г. С.
ул. Костромская, д. 14А  19.00  19 апреля
Шумшуров В. Н.
ул. Бибиревская, д. 1  19.00  21 апреля
Фомин В. С.
Путевой пр., д. 50  19.00  22 апреля
Салов С. И.
ул. Инженерная, д. 8А  19.00  28 апреля
Калашников М. В.
Алтуфьевское ш., д. 62А  19.00
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