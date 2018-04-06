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Обновление до версии 12.7.4 может сломать iTunes
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Обновление до версии 12.7.4 может сломать iTunes 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
Обновление iTunes до версии 12.7.4 может помешать программе импортировать снимки из памяти iPhone на базе iOS 11.3. Об этом AppleInsider.ru рассказал читатель, столкнувшийся с проблемой. По его словам, процесс останавливается на этапе чтения фотографий, препятствуя их дальнейшей выгрузке.
Изучив официальный форум техподдержки Apple, AppleInsider.ru пришел к выводу, что проблема наблюдается у многих пользователей, но, как правило, характерна для компьютеров на базе операционной системы Windows. Это дает основания думать, что виной всему последний апдейт iTunes, а не iOS.
«Я загрузил iTunes 12.7.4 и iOS 11.3, — пишет пользователь с ником mgrassni, — и теперь я не могу синхронизировать iPhone X, 8 Plus, iPod Touch и iPad Pro с ПК на Windows 10 для выгрузки снимков. Программа зависает на этапе чтения фотографий, не позволяя завершить процесс синхронизации».
На момент выхода публикации Apple никак не прокомментировала ситуацию и не предложила официального способа устранения проблемы. Тем не менее, как подчеркивает читатель AppleInsider.ru, вернуть iTunes былую функциональность можно путем «отката» до предыдущей версии за номером 12.7.3.
Сбой синхронизации, описанный выше, является лишь одной проблемой из довольно обширного списка. На официальном форуме техподдержки Apple присутствует более десятка тем с жалобами на пропажу плей-листов и отдельных композиций, а также функции перекрестного воспроизведения треков.
Обсудить проблему можно в нашем Telegram-чате.
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