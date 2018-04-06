Пусть страна знает «своих героев»: Трезвая Россия намерена разоблачить дагестанских продавцов наркотиков

Пусть страна знает «своих героев»: Трезвая Россия намерена разоблачить дагестанских продавцов наркотиковОбщественная организация «Трезвая Россия» в скором времени намерена провести рейдовые мероприятия в Дагестане на предмет продажи наркотических препаратов, в частности, несовершеннолетним жителям республики.

«Мы планируем комплекс мероприятий, направленных на пресечение и уменьшение уровня продажи психотропных веществ и наркотических. В первую очередь это рейдовые мероприятия, выявление мест где торгуют запретными препаратами, далее, соответственно, административное наказание и предупреждение, что в последующем будем выставлять их деятельность на публичное обсуждение! Пусть страна знает своих «героев»», — говорит руководитель регионального отделения движения Шамиль Алиев

Тех, кто стал свидетелем незаконной продажи наркотических средств в Дагестане, общественная организация просит обратиться на их официальный аккаунт в Instagram или же позвонить по номеру 8 965 306 66 66 (Шамиль Алиев).

https://www.instagram.com/trezvaya_rossiya_dagestan/