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Это провал: в Кургане под землю ушла часть асфальта (ФОТО)
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Это провал: в Кургане под землю ушла часть асфальта (ФОТО) 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
На улице Карла Маркса в столице Зауралья часть дороги ушла под землю. Провал образовался днем 6 апреля напротив дома №111.
"Груженый КамАЗ чудом успел выскочить, когда под ним провалился асфальт. Будьте осторожны, яма продолжает разрастаться в размерах", — предупреждают в паблике «Типичный Курган» во «ВКонтакте».
Горожане делятся своими впечатлениями от увиденного. «Шарахнуло нормально, сначала думала что опять дтп…но нет… асфальт растаял», — пишет пользователь соцсети Мария. «Вот он, символ нашего города», — философствует Александр (орфография и пунктуация авторов — прим.ред.). Некоторые отмечают, что асфальт в этом место давно «обещал» провалиться.
Фото: vk.com/id319242067
Сейчас на месте ведутся аварийные работы, причины провала пока неизвестна.
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