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Асфальт отремонтировали в Путевом проезде
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Асфальт отремонтировали в Путевом проезде 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Во дворе дома 26, корпус 2 в Путевом проезде отремонтировали поврежденный участок асфальта. Работы выполнили после обращения жителя района на портал «Наш город». Об устранении замечания отчитался глава управы Владимир Кузьменко.
«Факт, указанный в обращении, подтвержден. Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия и поднятия люка выполнены, замечания устранены», — говорится в ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (вт)
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