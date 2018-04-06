Жители Соколиной горы получили 322 талона для бесплатного посещения бани

Получению бесплатных талонов для льготников способствовали предприниматели, управа и муниципальные депутаты района Соколиная гора.

Так, более пятисот человек получили талоны на посещение парикмахерских ООО «ИП Болкунова» и ООО «Школа Баженова». Обувь 476 льготников была бесплатно отремонтирована. Услуги прачечной в химчистке «Лора» получили бесплатно 188 человек, на получение банных услуг бесплатно получили 322 талона жители Соколиной горы.

Распределение талонов происходило с участием общественных организаций Соколиной горы, а также с помощью сотрудников отдела по взаимодействию с населением управы района по предъявлению жителями документов, подтверждающих льготу.