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Жители Соколиной горы получили 322 талона для бесплатного посещения бани
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Жители Соколиной горы получили 322 талона для бесплатного посещения бани 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Получению бесплатных талонов для льготников способствовали предприниматели, управа и муниципальные депутаты района Соколиная гора.
Так, более пятисот человек получили талоны на посещение парикмахерских ООО «ИП Болкунова» и ООО «Школа Баженова». Обувь 476 льготников была бесплатно отремонтирована. Услуги прачечной в химчистке «Лора» получили бесплатно 188 человек, на получение банных услуг бесплатно получили 322 талона жители Соколиной горы.
Распределение талонов происходило с участием общественных организаций Соколиной горы, а также с помощью сотрудников отдела по взаимодействию с населением управы района по предъявлению жителями документов, подтверждающих льготу.
Фото с сайта icmos.ru: РИА Новости.
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